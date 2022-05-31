ЄС ввів часткове ембарго на російську нафту та завдав удару по найбільшому банку РФ

Проти РФ знову ввели санкції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Лідери Європейського Союзу домовилися про часткову заборону імпорту нафти з Російської Федерації.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Реклама

Деталі

"Це негайно покриває понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", — написав Мішель у Twitter.

Водночас він додав, що ембарго на російську нафту не буде розповсюджуватись на постачання трубопроводом.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що нові санкції проти РФ дозволять "ефективно скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії в ЄС до кінця року".

Крім того, пакет санкцій включає:

Реклама

відключення найбільшого російського банку "Сбербанку" від SWIFT;

блокування трансляції трьох державних мовників Росії в ЄС;

розширення списку російських підсанкційних осіб, які відповідають за військові злочини в Україні.

Також Мішель прокоментував блокування українського зерна.

"Не санкції, а ваша війна в Україні перешкоджає судноплавству і ставить під загрозу продовольчу безпеку. Понад 20 мільйонів тонн зерна заблоковані вашими мінами та вашою війною. Нам потрібно зупинити війну та відновити глобальні ланцюжки поставок продовольства", — зазначив Мішель.

З РФ не знімуть санкції

Глава зовнішньополітичного відомства Великої Британії Ліз Трасс заявила, що країни-союзники не повинні допустити скасування санкцій проти Російської Федерації, які були запроваджені через агресію проти України.

Трас звинуватила президента РФ Володимира Путіна в тому, що він вимагає викуп за розблокування зерна, що знаходиться в портах України.

Реклама

"Це абсолютно жахливо, що Путін намагається вимагати викуп, і він, по суті, використовує (для цього) голод і відсутність продовольства серед найбідніших людей по всьому світу. Ми просто не можемо дозволити цьому статися. Путін повинен розблокувати українське зерно", — зазначила Трас.

Вона наголосила, що не можна допустити ніякого скасування санкцій, ніякого "умиротворення, яке просто зробить Путіна сильнішим у довгостроковій перспективі".

Читайте також