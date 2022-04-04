Литва высылает из страны посла России

Посол РФ Алексей Исаков (фото слева) и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (фото справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Литовское правительство предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну. Кроме того, будет закрыто российское консульство в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет LRT.

В то же время было объявлено, что посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас в ближайшее время вернется в Литву.

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"В ответ на продолжающуюся российскую военную агрессию против суверенной Украины и зверства, совершаемые российскими вооруженными силами в различных оккупированных украинских городах, включая изнурительную бойню в Буче и других украинских городах, литовское правительство приняло решение сократить дипломатическое представительство Литвы. Посол Литвы в Москве в ближайшее время вернется в Литву", – заявил он.

Министр заявил, что Литва проинформировала партнеров Европейского союза и НАТО об этом решении и призвала их сделать то же самое.

Кроме того, литовские власти приостанавливают прием компаний, которые хотят перенести свой бизнес из РФ в эту балтийскую страну.

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