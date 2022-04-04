Литва висилає із країни посла Росії

Посол РФ Олексій Ісаков (фото ліворуч) та міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (фото справа) / Фото: Колаж: Сьогодні
Литовський уряд наказав російському послу Олексію Ісакову покинути країну. Крім того, буде закрито російське консульство у Клайпеді. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише LRT.
Водночас, було оголошено, що посол Литви в Москві Ейтвідас Баярунас найближчим часом повернеться до Литви.
"У відповідь на російську військову агресію, що триває проти суверенної України, та звірства, що здійснюються російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, включаючи виснажливу бійню в Бучі та інших українських містах, литовський уряд ухвалив рішення скоротити дипломатичне представництво Литви. Посол Литви в Москві найближчим часом повернеться до Литви", – заявив він.
Міністр заявив, що Литва проінформувала партнерів Європейського союзу (ЄС) та НАТО про це рішення і закликала їх зробити те саме.
Крім того, литовська влада зупиняє прийом компаній, які хочуть перенести свій бізнес з РФ до цієї балтійської країни.
Ситуація з російськими дипломатами
- Влада Нідерландів вирішила вислати 17 російських дипломатів, які місцева розвідка вважає за офіцерів спецслужб Росії.
- Влада Бельгії ухвалила рішення про висилку зі своєї країни 21 російського дипломата за діяльність, пов'язану зі шпигунством або незаконним поширенням впливу.
- МЗС Чехії поінформував посольство Росії у Празі про оголошення одного з дипломатичних співробітників посольства персоною нон грата.
- 28 березня Північна Македонія оголосила про висилку п'ятьох російських дипломатів.
- Ірландія наказала чотирьом високопоставленим російським чиновникам покинути країну через дії, які тут порахували такими, що "не відповідають міжнародним стандартам дипломатичної поведінки".
- 23 березня влада Польщі заявила, що вишле із країни 40 представників зовнішньополітичного відомства РФ за їхню діяльність, несумісну зі статусом дипломата.
- 18 березня кілька країн вирішили вислати зі своєї території дипломатів РФ.
- Крім того, стало відомо, що російським та білоруським дипломатам заборонено вхід до приміщень Європейського парламенту.
- 9 березня стало відомо, що Венеціанська комісія ініціює припинення права Росії на представництво у Комісії.