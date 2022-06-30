Лукашенко рассказал, кто на самом деле управляет Беларусью

Лукашенко не управляет собой, но потрясает чужим ядерным оружием / Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поразмышлял с главой МИД России Сергеем Лавровым, как Запад развязывает им руки для использования ядерного оружия. С очень умным видом оба возмутились, почему это иностранные граждане летают на самолетах других стран, способных нести ядерные боеголовки.

В ходе беседы на камеры Лукашенко обмолвился, что все делает по "советам" из Кремля.

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От ядерного оружия...

"Склады боеприпасов ядерных в России. У нас их нет. А, как правильно Путин сказал, в шести странах находится их ядерное оружие", – почти искренне возмутился белорусский диктатор.

Лавров со знанием вопроса ответил: "Долгие-долгие годы. И они летают и пускают этих пилотов неядерных стран к управлению самолетами, которые предназначены для ядерного оружия".

"Совершенно верно. Абсолютно", – вставил свои "пять копеек" знаток ядерного вооружения Лукашенко.

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"Это нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, по нашей оценке", – авторитетно продолжает Лавров.

...До захвата Путиным Беларуси

"Мы еще это не сделали. Но мы же должны быть готовыми? 1941 год, когда мы верили. Поэтому, мы верим, но мы должны порох держать сухим во всяком случае. И не надо тут бегать, кричать, что Путин захватил Беларусь и, что хочет, то и делает. У нас согласованная, разумная политика двух суверенных государств. За которую прежде всего отвечает Макей и Лавров", – как бы сам себя утешает Лукашенко.

Тут Лавров делает замечание: "Под руководством верховных главнокомандующих".

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И Лукашенко "спалился": "Вы нам советуете".

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