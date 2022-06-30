Лукашенко розповів, хто насправді керує Білоруссю

Лукашенко не керує собою, але вражає чужою ядерною зброєю / Колаж "Сьогодні"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подумав із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, як Захід розв'язує їм руки для використання ядерної зброї. З дуже розумним виглядом обидва обурилися, чому це іноземні громадяни літають літаками інших країн, здатних нести ядерні боєголовки.
Під час бесіди на камери Лукашенко обмовився, що все робить за "порадами" з Кремля.
Від ядерної зброї...
"Склади боєприпасів ядерних у Росії. У нас їх нема. А, як правильно Путін сказав, у шести країнах знаходиться їхня ядерна зброя", – майже щиро обурився білоруський диктатор.
Лавров зі знанням питання відповів: "Довгі-довгі роки. І вони літають і пускають цих пілотів неядерних країн до управління літаками, які призначені для ядерної зброї".
"Абсолютно вірно. Абсолютно", – вставив свої "п'ять копійок" знавець ядерного озброєння Лукашенка.
"Це порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї , за нашою оцінкою ", – авторитетно продовжує Лавров.
...До захоплення Путіним Білорусі
"Ми це ще не зробили. Але ж ми маємо бути готовими? 1941 рік, коли ми вірили. Тому ми віримо, але ми повинні порох тримати сухим у всякому разі. І не треба тут бігати, кричати, що Путін захопив Білорусь і що хоче, те й робить. Ми маємо узгоджену, розумну політику двох суверенних держав. За яку насамперед відповідає Макей та Лавров", – сам себе втішає Лукашенко.
Тут Лавров зауважує: "Під керівництвом верховних головнокомандувачів ".
І Лукашенко "спалився": "Ви нам радите" .
Обстановка
- Лукашенко, мабуть, уже послухався найважливішої "поради" та розпочав підготовку до вторгнення в Україну. З Мінська надходять повідомлення, які можуть свідчити про початок прихованої мобілізації цієї війни.
- У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що Кремль планує підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоби втягнути Білорусь у війну проти України. Туди вже прибули диверсійні групи.
- Раніше кремлівський пропагандист Володимир Соловйов почав загрожувати США російською ядерною зброєю. Так він відповів на колонку американського президента для The New York Times із заголовком "Що буде Америка і чого не робитиме в Україні". Соловйов заявив, що Росія може завдати ядерного удару стратегічною ядерною зброєю.