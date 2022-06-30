Лукашенко розповів, хто насправді керує Білоруссю

Лукашенко не керує собою, але вражає чужою ядерною зброєю / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко подумав із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, як Захід розв'язує їм руки для використання ядерної зброї. З дуже розумним виглядом обидва обурилися, чому це іноземні громадяни літають літаками інших країн, здатних нести ядерні боєголовки.

Під час бесіди на камери Лукашенко обмовився, що все робить за "порадами" з Кремля.

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Від ядерної зброї...

"Склади боєприпасів ядерних у Росії. У нас їх нема. А, як правильно Путін сказав, у шести країнах знаходиться їхня ядерна зброя", – майже щиро обурився білоруський диктатор.

Лавров зі знанням питання відповів: "Довгі-довгі роки. І вони літають і пускають цих пілотів неядерних країн до управління літаками, які призначені для ядерної зброї".

"Абсолютно вірно. Абсолютно", – вставив свої "п'ять копійок" знавець ядерного озброєння Лукашенка.

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"Це порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї , за нашою оцінкою ", – авторитетно продовжує Лавров.

...До захоплення Путіним Білорусі

"Ми це ще не зробили. Але ж ми маємо бути готовими? 1941 рік, коли ми вірили. Тому ми віримо, але ми повинні порох тримати сухим у всякому разі. І не треба тут бігати, кричати, що Путін захопив Білорусь і що хоче, те й робить. Ми маємо узгоджену, розумну політику двох суверенних держав. За яку насамперед відповідає Макей та Лавров", – сам себе втішає Лукашенко.

Тут Лавров зауважує: "Під керівництвом верховних головнокомандувачів ".

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І Лукашенко "спалився": "Ви нам радите" .

Обстановка