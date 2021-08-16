Люди цеплялись на самолет и падали с высоты: шокирующее видео из Кабула

Афганцы гибли в попытках спастись. Коллаж "Сегодня"

В аэропорту Кабула продолжается вакханалия – афганцы всеми способами пытаются покинуть страну. Дошло до абсурда – люди цеплялись на шасси взлетающего американского самолета, после чего падали с большой высоты, когда он был уже в воздухе.

Аэропорт Кабула – единственное место в Афганистане, где нет талибов, сюда собираются все пытающиеся покинуть страну. Паника началась, когда объявили об отмене коммерческих рейсов, брошенные всеми афганцы пытаются взять самолеты штурмом.

Ситуация настолько вышла из-под контроля, что взлетно-посадочную полосу приходилось расчищать вертолетами "Апачи".

Несколько человек сидели на шасси американского C-17A Globemaster III перед взлетом из аэропорта Кабула. Экипаж не мог не видеть, что происходит за пределами их борта. В воздухе, когда стойки начали убирать, люди попадали на землю.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне талибы захватили столицу Афганистана Кабул, после чего из страны хлынули потоки беженцев, в столичном аэропорту не протолкнуться – люди "штурмуют" самолеты в попытке улететь. Американцы даже отправили в стране несколько тысяч военных, чтобы обеспечить эвакуацию американских граждан. Украина вывезла из Афганистана почти 80 человек, большинство иностранцы.

Президент Афганистана Ашраф Гани мирно передал власть талибам, а сам в сопровождении его советника по национальной безопасности Хамдуллы Мухиба и глава администрации Фазла Махмуда Фазли улетели в Таджикистан. Талибы заняли президентский дворец в Кабуле и сделали заявление.