Люди чіплялися на літак і падали з висоти: шокуюче відео з Кабула

Афганці гинули в спробах врятуватися. Колаж "Сьогодні"

В аеропорту Кабула триває вакханалія – афганці усіма способами намагаються залишити країну. Дійшло до абсурду – люди чіплялися на шасі злітаючого американського літака, після чого падали з великої висоти, коли він був уже в повітрі.

Аеропорт Кабула – єдине місце в Афганістані, де немає талібів, сюди збираються всі, хто намагається залишити країну. Паніка почалася, коли оголосили про скасування комерційних рейсів, кинуті всіма афганці намагаються взяти літаки штурмом.

Ситуація настільки вийшла з-під контролю, що злітно-посадкову смугу доводилося розчищати вертольотами "Апачі".

Кілька людей сиділи на шасі американського C-17A Globemaster III перед злетом із аеропорту Кабула. Екіпаж не міг не бачити, що відбувається за межами їхнього борту. У повітрі, коли стійки почали прибирати, люди попадали на землю.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні таліби захопили столицю Афганістану Кабул, після чого з країни хлинули потоки біженців, в столичному аеропорту не проштовхнутися – люди "штурмують" літаки у спробі вилетіти. Американці навіть відправили в країну кілька тисяч військових, щоб забезпечити евакуацію американських громадян. Україна вивезла з Афганістану майже 80 осіб, більшість іноземці.

Президент Афганістану Ашраф Гані мирно передав владу талібам, а сам у супроводі його радника з національної безпеки Хамдулли Мухіба і глава адміністрації Фазла Махмуда Фазлі полетіли в Таджикистан. Таліби зайняли президентський палац у Кабулі і зробили заяву.