Сотні афганців штурмують аеропорт Кабула в спробах втекти від талібів – п'ятеро загинули (відео)

В аеропорту Кабула почався хаос: тисячі людей не змогли відлетіти, чутні постріли

Люди намагаються покинути Афганістан. Фото: колаж "Сьогодні"

Після того, як таліби заявили, що встановили повний контроль над Кабулом і Афганістаном в цілому, тисячі людей намагалися покинути країну. Евакуація перетворилася на суцільну тисняву і хаос. Щонайменше п'ять людина загинули.

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Як повідомляє Reuters, один свідок сказав, що бачив, як трупи п'яти людей вивозили. Інший свідок сказав, що неясно, чи були жертви вбиті пострілами або в тисняві.

Американський військовослужбовець, який відповідає за аеропорт, раніше стріляв у повітря, щоб розсіяти натовп, повідомив офіційний представник США.

Евакуація посольства США

Представник Держдепартаменту США заявив рано вранці в понеділок, 16 серпня, що весь персонал посольства, включаючи посла Росса Уїлсона, був доставлений в аеропорт Кабула, в основному на вертольоті, в очікуванні евакуації, а американський прапор був спущений і прибраний з території посольства.

Сотні афганців вторглися на злітно-посадочні смуги аеропорту в темряві, тягли багаж і боролися за місце на одному з останніх комерційних рейсів, які повинні були вилетіти до того, як у неділю, 15 серпня, американські сили взяли на себе управління повітряним рухом.

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За словами офіційного представника США, на світанку в аеропорт зібралися натовпи людей, і американські війська відкрили вогонь, щоб зупинити людей, що вибігали на злітно-посадкову смугу, щоб спробувати сісти на військовий літак.

Десятки чоловіків намагалися залізти на трап вильоту, щоб сісти в літак, в той час як сотні інших тинялися навколо, як показано на відео, опублікованому в соціальних мережах.

Також показали відео, як люди залазять по сходах в літак і штовхаються, намагаючись вибити собі місце.

"Повна безпорадність в аеропорту Кабула. Це несамовито!", – написав журналіст.

Тим часом таліби з ранку 16 серпня почали перевіряти цивільні автомобілі на вулицях Кабула.

Як таліби захоплювали Кабул

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Рано вранці бойовики "Талібану" спочатку увійшли на околиці міста, а потім повністю захопили афганську столицю. У місті почалася стрілянина.

Одне з перших рішень талібів – звільнити всіх ув'язнених в'язниці Пулі-Чахрі, розташованої на схід від Кабула. У цій в'язниці утримувалося близько 5 тис. ув'язнених. Зокрема, ті, хто був заарештований за участь у "Талібані".

Поки таліби наступали на Кабул, місцеве телебачення показувало виступ міністра внутрішніх справ Афганістану Таджа Мохаммад Джахід. Він стверджував, що людям боятися немає чого.

"Ті, хто влаштовує безлад, отримає відсіч. Безпека міста гарантована, на нього не нападуть. Є угода про мирну передачу влади тимчасовій адміністрації", – говорив міністр.

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Нагадаємо, "Талібан" повернув собі владу над Афганістаном вдруге. Перший раз це сталося рівно 20 років тому. Під час захоплення Кабула таліби особливо наголошували, що бойові дії у столиці не ведуться .

Світові інформагентства поширили знімок, на якому президент Ашраф Гані обіймає представника "Талібану". Повідомлялося, що очільник держави передав свої повноваження тимчасовій адміністрації, а потім залишив країну.

Відомий російський тенісист Євгеній Кафельников висміяв Росію за співпрацю з "Талібаном". Спортсмен опублікував пост в Twitter, в якому написав з цього приводу: "дипломатія світового рівня у Росії".

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Детальніше про те, як Кабул пережив зміну влади – в сюжеті: