Медведев дал высокомерный ответ, возможны ли переговоры с Украиной

Медведева никто не спрашивает, а он все пишет и пишет / Коллаж "Сегодня"

Бывший президент России, а нынче заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев продолжает делать громкие заявления в адрес Украины, хотя его никто не спрашивает. Теперь он высказал свое мнение относительно прямых переговоров с нашей страной, о чем несколькими часами ранее заявил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия.

Свое мнение Медведев написал на телеграм-канале.

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Мнение Димона

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить", – написал Медведев, тем самым выразив уверенность в победах своей армии.

Напомним, что утром в комментарии Голосу Америки Арахамая сообщил, что возобновление мирных переговоров с Россией возможно, когда ВСУ укрепят позиции на фронте.

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Готов к переговорам и президент Украины Владимир Зеленский. Правда, с условием – только в том случае, если в повестке дня будет вопрос о прекращении войны в нашей стране.

Цитаты Димона