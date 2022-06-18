Медведєв дав зарозумілу відповідь, чи можливі переговори з Україною

Медведєва ніхто не питає, а він усе пише та пише / Колаж "Сьогодні"
Колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв продовжує робити гучні заяви на адресу України, хоч його ніхто не запитує. Тепер він висловив свою думку щодо прямих переговорів з нашою країною, про що кількома годинами раніше заявив голова української переговорної делегації Давид Арахамія.
Свою думку Медведєв написав на телеграм-каналі.
Думка Дімона
"Головний переговорник від України вважає за можливе відновлення переговорів з Росією з кінця серпня. Можна і так. Питання в тому, чи буде про що і з ким говорити", – написав Медведєв, тим самим висловивши впевненість у перемогах своєї армії.
Нагадаємо, що вранці у коментарі Голосу Америки Арахамія повідомив, що поновлення мирних переговорів із Росією можливе, коли ЗСУ зміцнять позиції на фронті.
Готовий до переговорів і президент України Володимир Зеленський. Щоправда, з умовою – лише в тому випадку, якщо на порядку денному буде питання про припинення війни в нашій країні.
Цитати Дімона
- 16 червня Медведєв висловився щодо приїзду до України лідерів Франції, Італії, Німеччини та Румунії. Йому чомусь цей візит не сподобався.
- "От люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користі – нуль", – написав росіянин у своєму телеграм-каналі.
- З'їхидничав він і щодо санкцій, які все вводяться та вводяться, а восени на Росію чекає цілий санкційний урожай.
- Ще раніше Медведєв обіцяв "знищити ублюдків і виродків", правда, не уточнив, хто ж ці погані люди.