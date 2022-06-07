Медведев устроил истерику в Сети и обозвал всех ублюдками и выродками

Дмитрий Медведев снова бушует в Сети. Фото: коллаж "Сегодня"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев устроил истерику, обещая "уничтожить ублюдков и выродков". Кого именно он хочет "уничтожить" – неизвестно. Такая ярая публикация появилась в его Telegram-канале.
Об этом сообщает "Сегодня".
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Медведев написал, что часто получает вопрос, почему его публикации такие резкие.
"Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", – сказал он.
Отметим, что Медведев не уточнил, кого именно намерен "уничтожать" до конца своей жизни.
Скриншот публикации Медведева
Напомним, ранее украинский ведущий Слава Демин в Facebook затроллил Медведева за его любовь к брендовому нижнему белью.
"Мы стали забывать прикрывать пупок трусиками. А ведь еще прохладно", – шутит Демин.
Медведев, который так ненавидит Запад, предпочитает нижнее белье от Calvin Klein, а не фабрики "Москвичка"
В России снова угрожают ударить по Киеву
В России снова угрожают Киеву. На этот раз в Москве заявили, что могут ударить по столице, если Украина атакует Россию. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал в интервью телеканалу "Al Jazeera".
Медведев прокомментировал поставки Киеву американских ракетных систем залпового огня HIMARS и сообщил о том, какой будет реакция Москвы, если украинские военные нанесут удар по территории страны-оккупанта.
"Не останется другого выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", — сказал Медведев.
Он добавил, что это "совершенно очевидно" и об этом уже было сказано ранее. По его словам, удар со стороны РФ будет касаться Министерства обороны Украины и Генерального штаба.