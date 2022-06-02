В России снова угрожают ударить по Киеву

Медведев озвучил, в случае чего оккупанты могут атаковать столицу Украины

Медведев заявил, что РФ может атаковать Киев/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России снова угрожают Киеву. На этот раз в Москве заявили, что могут ударить по столице, если Украина атакует Россию.

Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал в интервью телеканалу "Al Jazeera".

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Медведев прокомментировал поставки Киеву американских ракетных систем залпового огня HIMARS и сообщил о том, какой будет реакция Москвы, если украинские военные нанесут удар по территории страны-оккупанта.

"Не останется другого выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", — сказал Медведев.

Он добавил, что это "совершенно очевидно" и об этом уже было сказано ранее. По его словам, удар со стороны РФ будет касаться Министерства обороны Украины и Генерального штаба.

Угроза ядерного удара

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