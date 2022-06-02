В России снова угрожают ударить по Киеву

В России снова угрожают Киеву. На этот раз в Москве заявили, что могут ударить по столице, если Украина атакует Россию.
Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал в интервью телеканалу "Al Jazeera".
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Медведев прокомментировал поставки Киеву американских ракетных систем залпового огня HIMARS и сообщил о том, какой будет реакция Москвы, если украинские военные нанесут удар по территории страны-оккупанта.
"Не останется другого выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", — сказал Медведев.
Он добавил, что это "совершенно очевидно" и об этом уже было сказано ранее. По его словам, удар со стороны РФ будет касаться Министерства обороны Украины и Генерального штаба.
Угроза ядерного удара
- В Кремле заявили, что не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Генсекретарь ООН заявил, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.
- В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.
- США не верят в угрозу применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы. Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США добавил, что территории НАТО пока угрозы нет.