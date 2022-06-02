У Росії знову погрожують вдарити по Києву

У Росії знову погрожують Києву. Цього разу в Москві заявили, що можуть вдарити по столиці, якщо Україна атакує Росію.
Про це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв розповів в інтерв'ю телеканалу "Al Jazeera".
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Медведєв прокоментував поставки Києву американських ракетних систем залпового вогню HIMARS і повідомив про те, якою буде реакція Москви, якщо українські військові завдадуть удару по території країни-окупанта.
"Не залишиться іншого вибору, окрім як діяти на поразку центрів прийняття рішень", — сказав Медведєв.
Він додав, що це "абсолютно очевидно" і про це вже було сказано раніше. За його словами, удар зі сторони РФ стосуватиметься Міністерства оборони України та Генерального штабу.
Загроза ядерного удару
- У Кремлі заявили, що не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною і ядерного удару завдадуть лише в тому разі, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
- Генсекретар ООН заявив, що нині не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже загрожував ядерною зброєю.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
- У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив: якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то світ буде вкинуто в катастрофу.
- США не вірять у загрозу застосування Росією ядерної зброї, незважаючи на недавню ескалацію риторики Москви. Високопосадовець Міністерства оборони США додав, що території НАТО поки що загрози немає.