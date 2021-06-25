Меркель объяснила, зачем хотела позвать Путина на саммит ЕС
25 июня, 15:59
Стас Кожемякин
Немецкий канцлер недовольна, что только Байден провел саммит с президентом России – у Европы должны быть похожие встречи
Канцлер Германии не считает диалог ЕС с Кремлем поощрением Путину. Фото: коллаж "Сегодня"
Странам Европы недостаточно, чтобы им просто рассказывали о
Владимиром Путиным. ЕС должен самостоятельно вести прямой диалог с Кремлем, считает канцлер Германии Ангела Меркель. встречах политического руководства США с президентом России
Об этом сообщает
Stern.
"Много говорим о суверенитете Европы ... суверенная Европа должна быть способна отстаивать свои интересы на похожих встречах", – сказала Меркель, имея в виду саммит США – РФ.
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Немецкий канцлер считает, что речь идет о суверенитете Европы, "а не категориях "поощрение" или "не поощрение". Меркель признала, что страны Евросоюза ведут диалог с Россией, но она не видит в этом плюсов, ЕС нужны общие каналы.
"Было бы лучше, если бы у нас были общие каналы диалога для всех стран-членов, наших институтов – Еврокомиссии и председателя Совета – с Россией, чем если бы отдельные или многие страны делали это по отдельности, потому что мы хотим иметь общее мнение по отношениям с Россией", – заявила Меркель.
Напомним, что на недавнем саммите ЕС
на наивысшем уровне, который был прерван после незаконной оккупации Крыма в 2014 году. Ее поддержали Франция и некоторые другие страны Западной Европы. Германия предложила восстановить формат переговоров с Россией
Однако
. В МИД Украины уже заявили, что будут требовать от Франции и Германии объяснений. страны Евросоюза отвергли подобное предложение
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