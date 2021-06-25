Меркель объяснила, зачем хотела позвать Путина на саммит ЕС

Немецкий канцлер недовольна, что только Байден провел саммит с президентом России – у Европы должны быть похожие встречи

Канцлер Германии не считает диалог ЕС с Кремлем поощрением Путину. Фото: коллаж "Сегодня"

Странам Европы недостаточно, чтобы им просто рассказывали о встречах политического руководства США с президентом России Владимиром Путиным. ЕС должен самостоятельно вести прямой диалог с Кремлем, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом сообщает Stern.

"Много говорим о суверенитете Европы ... суверенная Европа должна быть способна отстаивать свои интересы на похожих встречах", – сказала Меркель, имея в виду саммит США – РФ.

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Немецкий канцлер считает, что речь идет о суверенитете Европы, "а не категориях "поощрение" или "не поощрение". Меркель признала, что страны Евросоюза ведут диалог с Россией, но она не видит в этом плюсов, ЕС нужны общие каналы.

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"Было бы лучше, если бы у нас были общие каналы диалога для всех стран-членов, наших институтов – Еврокомиссии и председателя Совета – с Россией, чем если бы отдельные или многие страны делали это по отдельности, потому что мы хотим иметь общее мнение по отношениям с Россией", – заявила Меркель. Напомним, что на недавнем саммите ЕС Германия предложила восстановить формат переговоров с Россией на наивысшем уровне, который был прерван после незаконной оккупации Крыма в 2014 году. Ее поддержали Франция и некоторые другие страны Западной Европы. Однако страны Евросоюза отвергли подобное предложение. В МИД Украины уже заявили, что будут требовать от Франции и Германии объяснений. О чем еще говорят 25 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: