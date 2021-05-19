Война в секторе Газа – шесть сложных вопросов израильскому политику

Конфликт происходит не только на поле боя, но и на политическом фронте – сейчас начинается масштабный передел Ближнего Востока

Ксения Светлова‎ рассказала о конфликте в Газе. Фото: коллаж "Сегодня"

Вот уже почти две недели длится конфликт в секторе Газа – сотник убитых, десятки разрушенных зданий, постоянные ракетные обстрелы. Но война происходит не только на поле боя, но и на политическом фронте – сейчас начинается масштабный передел Ближнего Востока.

Израильский политик, востоковед Ксения Светлова ответила на шесть сложных вопросов по израильско-палестинскому конфликту.

Почему Турция высказывается против Израиля?

Турция – спонсор политических исламистских организаций на Ближнем Востоке, страна, которая претендует на ведущую роль и хочет вернуть лидирующую позицию в Арабском мире. Президента Эрдогана волнует не ситуация в Газе, а конфликт вокруг Иерусалима и спорной мечети Аль-Акса. Он понимает, что на этой теме сейчас можно сделать очень значимый политический капитал. Этим же руководствуются и его друзья в движении ХАМАС. Поэтому они работают вместе и координируют позицию.

Как относится остальной Арабский мир?

Пока арабские страны хоть и критикуют Израиль, но от очень резких заявлений воздерживаются. Поэтому на их фоне сильно выделяются власти двух стран – Ирана и Турции. В этом контексте турецкий лидер Реджеп Эрдоган пытается создать политический капитал вокруг Иерусалима – это центральная тема для всего Исламского мира.

Эрдоган хочет мести. Фото: коллаж "Сегодня"

Может ли Турция вмешаться?

На данный момент у Эрдогана нет такой возможности, поэтому обещать – не значит жениться. Трудно представить, что в этой ситуации Турция, которая поддерживается в исламском мире такими странами, как Малайзия, может ввести свои войска или требовать введения каких-то миротворческих сил. Такие предложения проходят через международные организации, это все очень непросто. Поэтому одно дело отводить внимание от внутренних проблем в Турции, а другое – реализовать подобный план.

Что происходит в отношениях США и Турции?

Отношения между странами достаточно напряжены с момента избрания нового президента. И в Турции предвидели этот кризис, что Байден – не Трамп. Понятно, что там нашла коса на камень.

И, скорее всего, США преследуют несколько целей по отношению к Турции – в частности, вернуть ее в лоно НАТО и отдалить от России. Американские власти хотят показать, что за негативное поведение Турция может быть наказана – санкции и другие последствия. Например, за покупку установок С400.

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Почему Байден держится в стороне от конфликта?

На протяжении нескольких дней было промедление, анализ ситуации. Тем более, у американцев было понимание, что Израиль не прекратит военную операцию до тех пор, пока не реализует большую часть своих целей.

Карта ударов по израильским городам с 11 мая с территории сектора Газа Видео: Telegram

Но в последние дни мы видим другое. Уже состоялись три разговора между Байденом и Нетаньяху. Сейчас вот прошло сообщение, что Нетаньяху сказал Вашингтону, что он готов прекратить операцию в течение 2-3 дней.

Это совпадает с тем сценарием, согласно которому война не перейдет в наземную фаз. А Вашингтон в какой-то момент начнет вмешиваться. И мы в последнее время слышым все больше голосов дружественных арабских лидеров, Египта. К этим голосам Израиль, конечно же, будет прислушиваться.

Начинается масштабная война за Ближний Восток?

Если все затихнет, то палестинская тема потеряет свою остроту и центральность. Но в целом действительно намечается война больших держав – США, России и Китая. И это борьба за сферу влияния на Ближнем Востоке.

Но тут есть нюанс. США все меньше приоритизирует этот регион, там больше не зависят от ближневосточной нефти. И мы видим, что Америка уже сворачивает свое присутствие в некоторых странах, например, в Афганистане и Ираке.

Коллаж "Сегодня"

Поэтому в будущем произойдет попытка расширения российского влияния в регионе. Уже это видно сейчас, например, в Ливии и Египте. Но не всегда политика Кремля приносит те плоды, на которые там надеются. Например, в Судане соглашение о создании военной базы было подписано, но потом власти отказались от этой идеи. Так что это будет постоянное перетягивание каната.