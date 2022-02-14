МИД Японии отзывает практически всех дипломатов из Украины

После эвакуации большей части дипломатов, посольство Японии в Киеве будет выполнять лишь ограниченные функции/Фото: коллаж: "Сегодня"

МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины. Это связано с угрозой полномасштабного вторжения РФ на нашу территорию.

Об этом сообщает NHK.

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Министерство иностранных дел Японии отзывает всех сотрудников своего посольства в Украине, кроме нескольких, из-за угрозы войны РФ против Украины.

В министерстве сообщили, что посольство Японии в Киеве после эвакуации большей части дипломатов будет выполнять лишь ограниченные функции. Кроме того, внешнеполитическое ведомство настоятельно призывает находящихся в Украине граждан Японии немедленно выехать из страны.

Угроза со стороны России

Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений. В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического выхода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.

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