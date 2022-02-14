МЗС Японії відкликає практично всіх дипломатів з України

Після евакуації більшої частини дипломатів, посольство Японії в Києві виконуватиме лише обмежені функції/Фото: колаж: "Сьогодні"

МЗС Японії оголосило про відкликання практично всіх дипломатів з України. Це пов'язано із загрозою повномасштабного вторгнення РФ на нашу територію.

Про це повідомляє NHK.

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Деталі

Міністерство закордонних справ Японії відкликає всіх співробітників свого посольства в Україні, крім кількох через загрозу війни РФ проти України.

У міністерстві повідомили, що посольство Японії у Києві після евакуації більшої частини дипломатів виконуватиме лише обмежені функції. Крім того, зовнішньополітичне відомство настійно закликає громадян Японії, які перебувають в Україні, негайно виїхати з країни.

Загроза з боку Росії

Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань. Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.

тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.

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