МЗС Японії відкликає практично всіх дипломатів з України

Після евакуації більшої частини дипломатів, посольство Японії в Києві виконуватиме лише обмежені функції/Фото: колаж: "Сьогодні"
МЗС Японії оголосило про відкликання практично всіх дипломатів з України. Це пов'язано із загрозою повномасштабного вторгнення РФ на нашу територію.
Про це повідомляє NHK.
Деталі
Міністерство закордонних справ Японії відкликає всіх співробітників свого посольства в Україні, крім кількох через загрозу війни РФ проти України.
У міністерстві повідомили, що посольство Японії у Києві після евакуації більшої частини дипломатів виконуватиме лише обмежені функції. Крім того, зовнішньополітичне відомство настійно закликає громадян Японії, які перебувають в Україні, негайно виїхати з країни.
Загроза з боку Росії
- Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
- НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
- Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.