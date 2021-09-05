Мы должны вернуть контроль над своим разумом. Павел Дуров выступил против Netflix и TikTok

Скандально известный программист призывает не путать реальность с вымышленной жизнью в телесериалах. Коллаж: "Сегодня"

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, известный своими скандальными заявлениями, снова отличился нестандартным комментарием. На этот раз он заявил: просмотр Netflix и TikTok тормозит продуктивность человеческого мозга, нагружая его несуществующими проблемами. Об этом пишет "РБК".

"Разум – наш самый мощный инструмент. Нет ничего, на что он не был бы способен... К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами Netflix или роликами TikTok", – заявил Дуров.

По его мнению, на глубинном уровне мозг человека не может отличить вымысел от реальности. Поэтому изобилие цифровых развлечений заставляет подсознание искать решение проблем, которых не существуют.

Реклама

"Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют "рекомендательные алгоритмы". Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом", – считает скандальный бизнесмен и разработчик.

Кто такой Павел Дуров

Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов родился в 1984 году в Ленинграде.

В 2006 году с отличием окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "Английская филология и перевод" с красным дипломом.

Сразу по окончании вуза создал "ВКонтакте", крупнейшую на данный момент социальную сеть в России.

Дурову свойственен жесткий, порой даже наглый стиль ведения бизнеса. В 2011 году Павел попал на третье место списка Forbes "9 самых необычных российских бизнесменов — сумасбродов, чудаков и эксцентриков".

Является вегетарианцем и придерживается либертарианских политических взглядов. Дурова называют российским Марком Цукербергом, а также часто критикуют за эксцентричные выходки и высказывания.

При этом сам Дуров называл социальную сеть Facebook "оплотом педолибералов", а в мае 2012 года в своем Твиттер-аккаунте иронично именовал ее "дешевой поделкой".

В 2014 году покинул Россию и заявил, что не собирается возвращаться.

С 2016 года входит в список 200 богатейших бизнесменов России Forbes. За четыре года его состояние увеличилось с 600 млн долларов до 3,4 млрд долларов. В 2021 году Дуров занял 112-е место среди мировых миллиардеров. Его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов.

Напомним, что в мае дети Павла Дурова вошли в рейтинг самых богатых наследников Forbes.

Кроме того, в Telegram выкладывали данные судей и протестующих в России во время февральских уличных протестов в РФ.