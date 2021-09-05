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Мы должны вернуть контроль над своим разумом. Павел Дуров выступил против Netflix и TikTok

Алексей Росовецкий
5 сентября, 10:21
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram назвал сериалы и ролики "липкой грязью"

Скандально известный программист призывает не путать реальность с вымышленной жизнью в телесериалах. Коллаж: "Сегодня"

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, известный своими скандальными заявлениями, снова отличился нестандартным комментарием. На этот раз он заявил: просмотр Netflix и TikTok тормозит продуктивность человеческого мозга, нагружая его несуществующими проблемами. Об этом пишет "РБК".

"Разум – наш самый мощный инструмент. Нет ничего, на что он не был бы способен... К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами Netflix или роликами TikTok", – заявил Дуров.

По его мнению, на глубинном уровне мозг человека не может отличить вымысел от реальности. Поэтому изобилие цифровых развлечений заставляет подсознание искать решение проблем, которых не существуют.

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"Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют "рекомендательные алгоритмы". Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом", – считает скандальный бизнесмен и разработчик.

Кто такой Павел Дуров

  • Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов родился в 1984 году в Ленинграде.
  • В 2006 году с отличием окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "Английская филология и перевод" с красным дипломом.
  • Сразу по окончании вуза создал "ВКонтакте", крупнейшую на данный момент социальную сеть в России.
  • Дурову свойственен жесткий, порой даже наглый стиль ведения бизнеса. В 2011 году Павел попал на третье место списка Forbes "9 самых необычных российских бизнесменов — сумасбродов, чудаков и эксцентриков".
  • Является вегетарианцем и придерживается либертарианских политических взглядов. Дурова называют российским Марком Цукербергом, а также часто критикуют за эксцентричные выходки и высказывания.
  • При этом сам Дуров называл социальную сеть Facebook "оплотом педолибералов", а в мае 2012 года в своем Твиттер-аккаунте иронично именовал ее "дешевой поделкой".
  • В 2014 году покинул Россию и заявил, что не собирается возвращаться.
  • С 2016 года входит в список 200 богатейших бизнесменов России Forbes. За четыре года его состояние увеличилось с 600 млн долларов до 3,4 млрд долларов. В 2021 году Дуров занял 112-е место среди мировых миллиардеров. Его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов.

Напомним, что в мае дети Павла Дурова вошли в рейтинг самых богатых наследников Forbes.

Кроме того, в Telegram выкладывали данные судей и протестующих в России во время февральских уличных протестов в РФ.

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