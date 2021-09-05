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Ми повинні повернути контроль над своїм розумом. Павло Дуров виступив проти Netflix і TikTok

Олексій Росовецький
5 вересня, 10:21
Засновник соцмережі "ВКонтакте" і месенджера Telegram назвав серіали і ролики "липким брудом"

Засновник соцмережі "ВКонтакте" і месенджера Telegram Павло Дуров, відомий своїми скандальними заявами, знову відзначився нестандартним коментарем. Цього разу він заявив: перегляд Netflix і TikTok гальмує продуктивність людського мозку, навантажуючи його неіснуючими проблемами. Про це пише "РБК".

"Розум – наш найпотужніший інструмент. Немає нічого, на що він не був би здатний... На жаль, більшість людей вважають за краще живити свій мозок не реальними фактами, завдяки яким можна змінити світ, а випадковими серіалами Netflix або роликами TikTok", – заявив Дуров.

На його думку, на глибинному рівні мозок людини не може відрізнити вигадку від реальності. Тому розмаїття цифрових розваг змушує підсвідомість шукати рішення проблем, яких не існує.

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"Щоб бути творчими і продуктивними, ми повинні спочатку очистити з нашого розуму липкий бруд нерелевантного контенту, яким його щодня наповнюють "рекомендаційні алгоритми". Якщо ми хочемо повернути собі творчу свободу, ми повинні спочатку повернути собі контроль над своїм розумом", – вважає скандальний бізнесмен і розробник.

Хто такий Павло Дуров

  • Російський підприємець, програміст, доларовий мільярдер, один з творців соціальної мережі "ВКонтакте" і однойменної компанії, кроссплатформенного месенджера Telegram та інших проєктів народився у 1984 році в Ленінграді.
  • У 2006 році з відзнакою закінчив філологічний факультет Санкт-Петербурзького державного університету за фахом "Англійська філологія та переклад" з червоним дипломом.
  • Відразу після закінчення вузу створив "ВКонтакте", найбільшу на цей момент соціальну мережу в Росії.
  • Дурову властивий жорсткий, часом навіть нахабний стиль ведення бізнесу. У 2011 році Павло потрапив на третє місце списку Forbes "9 найнезвичайніших російських бізнесменів – навіжених, диваків і ексцентриків".
  • Є вегетаріанцем і дотримується лібертаріанських політичних поглядів. Дурова називають російським Марком Цукербергом, а також часто критикують за ексцентричні витівки і висловлювання.
  • Водночас сам Дуров називав соціальну мережу Facebook "оплотом педолібералів", а в травні 2012 року у своєму Твіттер-акаунті іронічно назвав її "дешевою саморобкою".
  • 2014 року покинув Росію і заявив, що не збирається повертатися.
  • Від 2016 року входить до списку 200 найбагатших бізнесменів Росії Forbes. За чотири роки його статок збільшився з 600 млн доларів до 3,4 млрд доларів. У 2021 році Дуров зайняв 112-те місце серед світових мільярдерів. Його статки оцінюються в 17,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, що в травні діти Павла Дурова увійшли до рейтингу найбагатших спадкоємців Forbes.

Крім того, в Telegram викладали дані суддів і учасників протесту в Росії під час лютневих вуличних протестів в РФ.

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