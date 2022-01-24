США готовят восемь тысяч военных к отправке на помощь Украине – Пентагон

США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. военных. / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки повысили боеготовность войск внутри страны и за рубежом.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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Отмечается, что боеготовность войск повысилась из-за возможной новой атаки Российской Федерации на Украину. При этом в Пентагоне заявили, что США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. военных, однако решение пока не принято.

Кирби также сказал, что США ищут мирный путь решения ситуации:

"Совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию, но мы следим за ситуацией очень пристально... Мы не говорим, что дипломатия умерла, мы ищем мирный путь решения ситуации с Россией", – заявил Джон Кирби.

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Что заявляли в России

МИД РФ опубликовал заявление по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором Россия предупредила США и НАТО о "серьезных последствиях" в случае "масштабного развертывания сил и средств" в Украине.

"До Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств Альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия", – отмечается в заявлении.

Напомним, Сергей Лавров также заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. По его словам, "Россия никогда нигде и ни разу не угрожала украинскому народу".

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