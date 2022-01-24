США готують вісім тисяч військових до відправки на допомогу Україні – Пентагон

США готові відправити до Європи 8,5 тис. військових. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати Америки підвищили боєготовність військ всередині країни та за кордоном.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

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Зазначається, що боєздатність військ підвищилася через можливу нову атаку Російської Федерації на Україну. При цьому в Пентагоні заявили, що США готові відправити до Європи 8,5 тис. військових, проте рішення поки що не ухвалене.

Кірбі також сказав, що США шукають мирного шляху вирішення ситуації:

"Цілком ясно, що Росія наразі не має намірів на деескалацію, але ми стежимо за ситуацією дуже пильно... Ми не говоримо, що дипломатія померла, ми шукаємо мирний шлях вирішення ситуації з Росією", – заявив Джон Кірбі.

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Що заявляли у Росії

МЗС РФ опублікував заяву за підсумками переговорів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена, в якому Росія попередила США та НАТО про "серйозні наслідки" у разі "масштабного розгортання сил та засобів" в Україні.

"До Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їхніми натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки", – зазначається у заяві.

Нагадаємо, Сергій Лавров також заявив, що Росія не збирається нападати на Україну. За його словами, "Росія ніколи ніде і жодного разу не загрожувала українському народові".

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