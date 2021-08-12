На Камчатке упал в озеро вертолет с 14 туристами, СМИ пишут о погибших

В России разбился туристический вертолет / коллаж "Сегодня"

В России на Камчатке в районе Кроноцкого заповедника разбился вертолет с 14 туристами и тремя членами экипажа. По неподтвержденным данным, погибло 10 человек, но официально сообщают о девяти спасенных.

Об это сообщил российский "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

По данным собеседника агентства, экипаж пытался выполнить посадку в условиях тумана и вертолет, который летел из поселка Николаево-2 на вулкан Хадутка, упал в озеро.

"Вертолет упал в озеро Курильское, район кордона "Озерной" в 200 километрах от аэропорта "Елизово" (в Петропавловске-Камчатском. – Ред.). В районе падения были сложные метеоусловия – туман", – цитирует издание свой источник.

В то же время подтверждения информации о погибших пока нет.

Так, в краевом Минздраве сообщили, что девять туристов найдены живыми после падения вертолета на Камчатке с травмами разной степени тяжести.

"Девять человек достали, все живы. Степень тяжести уже будут определять медики на месте", – сообщили местные власти.

Там также рассказали, что в район происшествия вылетели две бригады медиков медицины катастроф, к приему пострадавших и оказанию помощи готовы краевая больница Петропавловска-Камчатского и Терновская больница.

Также в район крушения вылетел вертолет МЧС России со спасателями и водолазами на борту.

По информации российского РБК, вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро" следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский – Курильское озеро. Сотрудники заповедника услышали звук падения и вышли на лодках на озеро для поиска пострадавших.

К сожалению, подобные крушения не редкость в последнее время: