На Камчатці впав у озеро вертоліт з 14 туристами, ЗМІ пишуть про загиблих

У Росії розбився туристичний вертоліт / колаж "Сьогодні"
У Росії на Камчатці в районі Кроноцького заповідника розбився вертоліт з 14 туристами і трьома членами екіпажу. За непідтвердженими даними, загинуло 10 людей, але офіційно повідомляють про дев'ятьох врятованих.
Про це повідомив російський "Інтерфакс" з посиланням на свої джерела.
За даними співрозмовника агентства, екіпаж намагався виконати посадку в умовах туману, і вертоліт, який летів з селища Ніколаєве-2 на вулкан Хадутка, впав у озеро.
"Вертоліт впав у озеро Курильське, район кордону "Озерної" за 200 кілометрів від аеропорту "Єлізово" (у Петропавловську-Камчатському. – Ред.). У районі падіння були складні метеоумови – туман", – цитує видання своє джерело.
Водночас підтвердження інформації про загиблих поки немає.
Так, у крайовому МОЗ повідомили, що дев'ять туристів знайдені живими після падіння вертольота на Камчатці з травмами різного ступеня тяжкості.
"Дев'ятеро людей дістали, всі живі. Ступінь тяжкості вже будуть визначати медики на місці", – повідомила місцева влада.
Там також розповіли, що в район події вилетіли дві бригади медиків медицини катастроф, до прийому постраждалих і надання допомоги готові крайова лікарня Петропавловська-Камчатського і Тернівська лікарня.
Також у район аварії вилетів вертоліт МНС Росії з рятувальниками і водолазами на борту.
За інформації російського РБК, вертоліт авіакомпанії "Витязь-Аеро" прямував маршрутом Петропавловськ-Камчатський – Курильське озеро. Співробітники заповідника почули звук падіння і вийшли на човнах на озеро для пошуку постраждалих.
На жаль, подібні катастрофи не рідкість останнім часом:
- На початку липня в Польщі впав в озеро вертоліт з українцями на борту. Аварія сталася в Вармінсько-Мазурському воєводстві, тоді постраждали три людини.
- Кілька тижнів тому в Миколаївській області впав вертоліт Мі-2, внаслідок чого загинули двоє людей.
- Наприкінці червня у Росії в Ленінградській області впав і повністю згорів транспортно-бойовий вертоліт Мі-8, що здійснював навчально-тренувальний політ. Всі, хто були на борту, загинули.