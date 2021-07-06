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Три человека в больнице. В Польше вертолет с украинцами упал в озеро (фото)

6 июля 2021 15:34

Денис Беспалов Денис Беспалов

Проблемы у вертолета начались сразу после взлета, инцидент произошел на озере Талты

В Польше упал в воду вертолет. Фото: фото: rmf24.pl/

В Польше упал в воду вертолет. Фото: фото: rmf24.pl/

В Польше вертолет с украинцами на борту упал в воду. Авария произошла на озере Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. Три человека пострадали. Полиция начала расследование крушения.

Об этом сообщает RMF24.

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Как рассказали очевидцы, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока наконец не упал в воду. Машина полностью затонула.

В Польше упал в воду вертолет. Фото: фото: rmf24.pl/

В Польше упал в воду вертолет. Фото: фото: rmf24.pl/

В воде оказались три человека. Проходящие на катере туристы подобрали раненых. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу. Известно, что на вертолете летали граждане Украины, которые проживали в Польше.

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Самая тяжелораненая женщина была доставлена в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена в Ольштын на вертолете Польской медицинской авиации. Пилот был доставлен на объект в Гижицко для наблюдения.

Ранее сообщалось, что в Польше в ДТП пострадали четверо украинцев.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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