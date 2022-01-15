Начнут с Донбасса: США раскрыли план вторжения РФ в Украину

Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия устроит военную провокацию, чтобы оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Белый дом рассказал об уровнях этой спецоперации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Администрация президента США.

По ее словам, спецоперацию Москва проведет в случае, если США и Европе не удастся предотвратить эскалацию дипломатическим путем.

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"В рамках своих планов Россия закладывает основу для возможности сфабриковать предлог для вторжения – и мы видели это раньше; мы видели это в начале 2014 года (просто чтобы отметить), в том числе диверсионную деятельность и информационные операции, обвиняя Украину в подготовке к неизбежной атаки на российские силы на востоке Украины. И российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может произойти между серединой января и серединой февраля", – сказала она.

Псаки подчеркнула, что этот сценарий США видели и раньше, включая распространение дезинформации не только в Восточной Европе, но и во всем мире.

"У нас есть информация, которая указывает на то, что Россия уже разместила группу оперативников для проведения фейковой операции на востоке Украины. Оперативники обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывоопасных веществ для совершения актов саботажа против прокси-сил РФ", – рассказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что разведданные указывают на то, что российские влиятельные лица уже начинают фабриковать украинские "провокации" в соцсетях, чтобы оправдать вмешательство России и посеять раздор в Украине.

Угроза вторжения в Украину