Начнут с Донбасса: США раскрыли план вторжения РФ в Украину

Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия устроит военную провокацию, чтобы оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Белый дом рассказал об уровнях этой спецоперации. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Администрация президента США.
По ее словам, спецоперацию Москва проведет в случае, если США и Европе не удастся предотвратить эскалацию дипломатическим путем.
"В рамках своих планов Россия закладывает основу для возможности сфабриковать предлог для вторжения – и мы видели это раньше; мы видели это в начале 2014 года (просто чтобы отметить), в том числе диверсионную деятельность и информационные операции, обвиняя Украину в подготовке к неизбежной атаки на российские силы на востоке Украины. И российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может произойти между серединой января и серединой февраля", – сказала она.
Псаки подчеркнула, что этот сценарий США видели и раньше, включая распространение дезинформации не только в Восточной Европе, но и во всем мире.
"У нас есть информация, которая указывает на то, что Россия уже разместила группу оперативников для проведения фейковой операции на востоке Украины. Оперативники обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывоопасных веществ для совершения актов саботажа против прокси-сил РФ", – рассказала Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что разведданные указывают на то, что российские влиятельные лица уже начинают фабриковать украинские "провокации" в соцсетях, чтобы оправдать вмешательство России и посеять раздор в Украине.
Угроза вторжения в Украину
- Американский телеканал CNN сообщил, что Россия готовит спецоперацию на Донбассе под чужим флагом, чтобы оправдать свое вторжение в Украину.
- 14 января Россия попыталась обрушить сети украинских органов власти, организовав кибератаку на их сайты. В этом не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
- В этот же день 14 января ГУР Минобороны Украины сообщило информацию о том, что в 3 омсбр ВС Приднестровского региона в Молдове прошло служебное совещание, в ходе которого личному составу доказано, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н.п. Колбасна (артсоставы оперативной группы войск РФ).
- Наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за… погоды.
- Тем временем замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине. А все из-за того, что Москва не добилась своей цели на переговорах с США и НАТО по нерасширению Альянса.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Россия пытается найти повод для нападения на Украину с помощью провокаций и диверсий, чтобы потом обвинить во всем Киев и начать военную операцию.