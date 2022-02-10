Наказание за Украину будете еще жестче: Шольц послал Путину неприятный намек

Шольц рассказал о санкциях в отношении России / Фото: Коллаж: Сегодня

В случае вторжения России в Украину большинство европейских стран консолидируются и дадут мощный ответ агрессору. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Укринформ.

По его словам, Евросоюз и страны НАТО готовят пакет санкций, но их содержание пока не разглашается.

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"В ситуации с Украиной речь идет о том, что мы стоим вместе. Это факт и это мощный месседж… Мы едины в том, что мы должны действовать вместе. Санкции готовятся, и как только ситуация изменится, мы будем в состоянии принять решение – Германия, США, Европа, страны НАТО. И они, думаю, будут очень действенными. Это месседж, который поняли и в России", – сказал Шольц.

Говоря о санкциях, он отметил, что пакет ограничительных мер будет намного шире, чем заявлялось раньше, а это, в свою очередь будет иметь больший эффект.

В то же время Шольц надеется на урегулирование ситуации дипломатическим путем. Он отметил, что за две недели произошло достаточно много изменений в лучшую сторону, много переговоров, ситуация постепенно сдвигается с мертвой точки.

Какие санкции готовят против России

Запад рассматривает различные санкции против России в случае, если она продолжит свою агрессию в отношении Украины.

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В частности, Россию могут отключить от платежной системы SWIFT.

Кроме того, США также подготовили серьезный пакет санкций на случай военного вторжения в Украину.

Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.

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Кроме того, президент США Джо Байден не исключил введения санкций в отношении президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может вызвать разрыв отношений Москвы и Вашингтона. Он также выступает против того, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе.

Будет ли вторжение в Украину