Наказание за Украину будете еще жестче: Шольц послал Путину неприятный намек

Шольц рассказал о санкциях в отношении России / Фото: Коллаж: Сегодня
В случае вторжения России в Украину большинство европейских стран консолидируются и дадут мощный ответ агрессору. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Укринформ.
По его словам, Евросоюз и страны НАТО готовят пакет санкций, но их содержание пока не разглашается.
"В ситуации с Украиной речь идет о том, что мы стоим вместе. Это факт и это мощный месседж… Мы едины в том, что мы должны действовать вместе. Санкции готовятся, и как только ситуация изменится, мы будем в состоянии принять решение – Германия, США, Европа, страны НАТО. И они, думаю, будут очень действенными. Это месседж, который поняли и в России", – сказал Шольц.
Говоря о санкциях, он отметил, что пакет ограничительных мер будет намного шире, чем заявлялось раньше, а это, в свою очередь будет иметь больший эффект.
В то же время Шольц надеется на урегулирование ситуации дипломатическим путем. Он отметил, что за две недели произошло достаточно много изменений в лучшую сторону, много переговоров, ситуация постепенно сдвигается с мертвой точки.
Какие санкции готовят против России
Запад рассматривает различные санкции против России в случае, если она продолжит свою агрессию в отношении Украины.
В частности, Россию могут отключить от платежной системы SWIFT.
Кроме того, США также подготовили серьезный пакет санкций на случай военного вторжения в Украину.
Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.
Кроме того, президент США Джо Байден не исключил введения санкций в отношении президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может вызвать разрыв отношений Москвы и Вашингтона. Он также выступает против того, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе.
Будет ли вторжение в Украину
- США до сих пор считают, что Путин пока не принял решение, нападать ли на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США больше не будут называть возможное новое вторжение России в Украину "неизбежным".
- 3 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что угроза со стороны России остается, но риска неотвратимого вторжения нет.
- В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что Запад и США своими заявлениями о нападении России на Украину "сеют панику". Также он говорил, что в Украине специально накаляют обстановку, озвучивая различные данные, когда вторгнется Россия в Украину.
- Глава Министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид считает, что ситуация между Украиной и Российской Федерацией не будет обостряться в ближайшее время.