"Настоящее позорище" — в Москве разогнали протест против войны с Украиной

У россиян нет возможности просто постоять с плакатом на улице / Коллаж "Сегодня"
Российские правозащитники попытались провести на Пушкинской площади в Москве пикет против войны с Украиной. Люди вышли с плакатами "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Россия, не трогай Украину", "Нет войне с Украиной", "Свободу украинским политзаключенным".
Об этом сообщает Настоящее время.
Что произошло
В Москве на улицу вышли несколько правозащитников, которые решили провести одиночные пикеты против войны с Украиной, – это не требует согласования с властями. Среди вышедших с плакатами были Лев Пономарев, Михаил Кригер, Юрий Самодуров.
Очень быстро полицейские стали задерживать участников акции. Как сообщает ОВД-Инфо, Пономарева, Михаила Кригера и Михаила Удимова доставили в ОП "Тверской". Юрия Самодурова, Николая Рекубратского и Ольгу Мазурову доставили в ОП "Мещанский". Анну Кречетову и Александра Мацкевича доставили в ОВД "Якиманка".
"Льву Александровичу 80 лет. Этот арест – настоящее позорище", – написала в твиттере глава штаба Андрея Пивоварова Татьяна Усманова.
Накануне сообщалось, что на Красной площади в Москве задержали активиста Ивана Филюшина. Он с листком бумаги, на котором было написано "Нет войне", прошел от метро "Лубянка" до Красной площади. Там его и задержали, составив протокол по статье о нарушении правил пикетирования.
Обстановка
- Россия всячески отрицает факт подготовки вторжения в Украину. При этом она продлила военные учения в Беларуси, которые проходят в нескольких километрах от Украины.
- Таким образом, слабо верится в слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который месяц назад заверял, что войска России не останутся на подконтрольной ему территории.
- 18 февраля госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что происходящее сейчас на Донбассе является подготовкой для вторжения в Украину российских войск.