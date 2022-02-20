"Справжнє позорище" — у Москві розігнали протест проти війни з Україною

У росіян немає можливості просто постояти з плакатом на вулиці / Колаж "Сьогодні"

Російські правозахисники спробували провести у Москві на Пушкінській площі пікет проти війни з Україною. Люди вийшли з плакатами "Школи та лікарні замість бомб та снарядів", "Руки геть від України", "Геть влада чекістів", "Росія, не чіпай Україну", "Ні війні з Україною", "Свободу українським політв'язням".

Про це повідомляє "Настоящее время".

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Що сталося

У Москві на вулицю вийшли кілька правозахисників, які вирішили провести одиночні пікети проти війни з Україною, що не потребує погодження з владою. Серед тих, хто вийшов з плакатами, були Лев Пономарьов, Михайло Крігер, Юрій Самодуров.

Дуже швидко московські поліцейські затримували учасників акції. Як повідомляє ОВД-Інфо , Пономарьова, Михайла Крігера та Михайла Удімова доставили до ВП "Тверської". Юрія Самодурова, Миколу Рекубратського та Ользу Мазурову доставили до ВП "Міщанський". Ганну Кречетову та Олександра Мацкевича доставили до ОВС "Якиманка".

"Леву Олександровичу 80 років. Цей арешт – справжнє позорище ", – написала у Твіттері голова штабу Андрія Пивоварова Тетяна Усманова.

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Напередодні повідомлялося , що на Червоній площі у Москві затримали активіста Івана Філюшина. Він із листком паперу, на якому було написано "Немає війні", пройшов від метро "Луб'янка" до Червоної площі. Там його і затримали, склавши протокол за статтею про порушення правил пікетування.

Обстановка