Наводнения в Турции: уже 40 человек стали жертвами стихии (фото, видео)

Из пострадавших регионов эвакуировали более 1700 человек / Фото: коллаж "Сегодня"

В Турции, после масштабных лесных пожаров, зафиксировали уже 40 подтвержденных погибших в результате наводнений и селей в причерноморских провинциях.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Что произошло?

В стране от наводнений пострадали провинции Бартин, Кастамону, Самсун и Синоп. Местами уровень воды поднялся на 3-4 метра. Мощные потоки воды разрушают дома, мосты и тянут с собой машины. Из пострадавших регионов эвакуировали более 1700 человек, стихия уже разрушила 5 мостов. Их уже объявили зоной стихийного бедствия.

Фото: REUTERS

Жертвами стихии стали 34 человека в провинции Стамбул, и шесть – в Синопе. Также спасатели ищут пропавших.

Фото: REUTERS

Они ищут 12-летних сестер-близняшек и их дедушек и бабушек из города Бозкурт, которые находились внутри 8-этажного дома, когда тот обвалился под напором воды.

Что говорят власти?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган из-за трагедии отменил празднование к 20-й годовщине своей партии.

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А министр внутренних дел Сулейман Сойлу, приехав в Бозкурт, уже заявил, что это худшее наводнение из тех, что ему приходилось видеть.

Фото: REUTERS

Турция в огне

За последние две недели пожары в Турции уничтожили лесные массивы и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары привели к гибели восьми человек. По меньшей мере 770 жителей пострадали, а власти эвакуировали целые села.

По состоянию на 12 августа в Турции уже локализовали большинство лесных пожаров. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для тушения пожаров понадобилось 218 часов.

Страна ликвидировала 202 лесных пожара за последние 10 дней. В общем пожары вспыхнули в 46 из 81 провинции Турции.

Эксперты подозревают, что пожары в Турции – не природное явление, а дело рук человека. Уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах лесов. Одного из вероятных злоумышленников заметили местные во время разведения огня – люди едва не совершили самосуд. Сейчас подозреваемые под стражей.

А власти не исключают, что причиной распространившихся на юге страны лесных пожаров могли быть поджоги.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что спасатели ликвидировали большинство лесных пожаров.

Оказалось, что пожары в Турции устроили курдские экстремисты. Он похвалились "диверсионными атаками" на турецкие туристические регионы, чтобы наказать правительство.