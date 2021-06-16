Не было никакой враждебности. Путин о переговорах с Байденом

Президент России заявил, что на встрече с американским президентом был конструктивный разговор, враждебности не было

Путин в Женеве дал пресс-конференцию. Фото: REUTERS/ANI

Президент России Владимир Путин, комментируя встречу с американским президентом Джо Байденом, заявил, что "разговор был весьма конструктивен". РФ и США договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы – в Москву и Вашингтон.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам саммита.

"Я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся, но с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению", - сказал он.

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Он также сказал, что послы двух стран "возвращаются к месту своей службы".

"Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера", - сказал Владимир Путин.

Ране сообщалось, что журналисты из США и России чуть не подрались на встрече Байдена с Путиным.