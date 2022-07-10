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Не царь. В России придумали новый титул для Путина

Инна Собора
10 июля, 18:48
В Госдуме хотят избавится от слова "президент"

Путина в России больше не хотят называть президентом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России предложили поменять слово "президент" на "правитель". Официальным объяснение прозвучало иностранное происхождение слова, пока оно "окончательно не прижилось".

Об этом сообщают росСМИ.

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С такой инициативой выступила фракция ЛДПР в Госдуме России.

"В качестве аргумента указано: президент – иностранное слово, поэтому его нужно заменить, пока оно не укоренилось окончательно", – говорится в сообщении.

Ждет ли Путина крах

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский перечислил список хронических заболеваний Путина.

Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о головных болях у Путина.