Новые "хлопки"? В Курской области заявили об обстреле поселка (фото)

В РФ слышали новые взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия снова слышала "хлопки". В поселке Теткино в Глушковском районе Курской области заявили об ударах по мосту и местным предприятиям. Раненых и погибших – нет.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Реклама

Что известно?

По словам Старовойта, утром 6 июня вновь обстрелян поселок Теткино. Удары наносились по мосту и местным предприятиям.

"Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения", – рассказал он.

Кроме того, сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла, сгорел автомобиль, а также есть повреждения на территории сахарного завода.

Реклама

Реклама

Как сейчас выглядит российский поселок Теткино

Взрывы в России

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.

Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

Недавно в Белгороде были "хлопки". Из-за этого в небо подняли авиацию.

Ранее мы писали: