О чем Путин говорил с Макроном перед вторжением в Украину (видео)

Опубликовано содержание разговора Путина и Макрона / Фото: Коллаж: Сегодня

Фрагмент телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона показали во французском документальном фильме "Президент, Европа, Война".

В разговоре, состоявшемся накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, Путин обращается к Макрону на "ты" и жалуется на невыполнение украинской властью своих обязательств.

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Как оказалось, разговор не был конфиденциальными – звук поставили на громкую связь, а в кабинет Макрона пригласили журналистов с камерами.

"Что сказать? Ты и так видишь, что там происходит. И ты, и канцлер мне сказали, что господин Зеленский готов к каким-то конкретным шагам, что он подготовил какие-то законопроекты по выполнению Минских соглашений. Ну и что появилось? 17 февраля господин Зеленский заявил, что Минские соглашения, цитирую – "составлены так, чтобы мы изначально были в проигрышной позиции". Наш уважаемый коллега господин Зеленский, на самом деле, ничего не делает, он вас обманывает. Не знаю, слышал ли ты – заявил вчера, что считает, что Украина должна вернуться к ядерному статусу..." – рассказывает Путин.

Напомним, что телефонный звонок состоялся 20 февраля за четыре дня до начала полномасштабного вторжения РФ.

В разговоре Путин также предложил Макрону учесть "мирные предложения" так называемых "Л/ДНР", на что тот сказал, что "чихать хотел на предложения сепаратистов". Кроме того, кремлевский диктатор заявлял, что президент Франции намерен пересмотреть "Минск".

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"Я не знаю, где ваш юрист изучал право. Я просто смотрю на текст и стараюсь его выполнять!", – ответил ему Макрон.

В Кремле возмутились публикацией переговоров Макрона и Путина

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в комментарии российским СМИ назвала публикацию разговора президентов "невиданной в дипломатической практике".