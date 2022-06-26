"Чхать хотел на твоих сепаратистов". Появились подробности переговоров Макрона и Путина перед началом войны

Французские СМИ обнародовали детали последнего звонка президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина перед вторжением РФ. Макрон жестко ответил Путину на его требования и не захотел слушать обвинения главы Кремля в адрес Зеленского.
Об этом сообщил телеканал France 2
Как стало известно, Путин предложил Макрону учесть "мирные предложения" так называемых "Л/ДНР", на что тот сказал, что "чихать хотел на предложения сепаратистов".
Ракетный удар по Киеву
Кроме того, кремлевский диктатор заявлял, что президент Франции намерен пересмотреть "Минск".
"Я не знаю, где ваш юрист изучал право. Я просто смотрю на текст и стараюсь его выполнять!", – ответил ему Макрон.
По данным французского телеканала, разговор инициировал Макрон, попросивший Путина "дать свою оценку ситуации и, возможно, прямо сказать, каковы его намерения".
"Что я могу сказать? Ты и сам видишь, что происходит. По факту наш любимый коллега, господин Зеленский, ничего не делает (чтобы выполнять Минские соглашения, – ред.). Он тебе лжет", – заявил Путин.
Также стало известно, что Макрон предлагал организовать встречу "при участии всех сторон войны в Украине" .
Напомним, что телефонный звонок состоялся 20 февраля за четыре дня до начала полномасштабного вторжения РФ.
Сайт "Сегодня" писал, что Макрон, побывавший с визитом в Киеве, начал писать на своей странице в Twitter по-украински. Он опубликовал несколько записей об Украине и ее поддержке. В частности, Макрон поделился впечатлениями от поездки в сильно пострадавший от оккупантов Ирпень.
В то же время, Макрон заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным.