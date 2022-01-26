Объединили всех для удара по Кремлю: Джонсон озвучил цель Великобритании

Президент РФ Владимир Путин (слева) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас в Великобритании объединяют усилия западных стран, чтобы разработать новые санкции против Российской Федерации.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Кризис в Украине"

"Правительство Соединенного Королевства... объединяет Запад вместе, чтобы получить наиболее жесткий возможный пакет санкций с целью удержать президента Путина от того, что, как я считаю, будет безрассудным катастрофическим вторжением", – сказал он.

При этом он назвал ситуацию на границах Украины "кризисом".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, фото – REUTERS/DEG

Другие высказывания Джонсона

Ранее премьер-министр Борис Джонсон привел "мрачные" данные британской разведки о планах России вторгнуться на территорию Украины.

"Разведка указывает на то, что на границах Украины находятся 60 российских боевых групп, план молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что могут увидеть все", – сказал он.

Он отметил, что Кремлю надо дать понять, что это будет для них катастрофическим шагом.

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Напомним, в министерстве иностранных дел Британии заявляли, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну. Там также отметили, что Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии.

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