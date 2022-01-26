Об'єднали всіх для удару по Кремлю: Джонсон озвучив мету Великої Британії

Президент РФ Володимир Путін (ліворуч) та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз у Великій Британії об'єднують зусилля західних країн, щоб розробити нові санкції проти Російської Федерації.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Криза в Україні"

"Уряд Сполученого Королівства... об'єднує Захід разом, щоб отримати найжорсткіший можливий пакет санкцій з метою утримати президента Путіна від того, що, на мою думку, буде безрозсудним катастрофічним вторгненням", – сказав він.

При цьому він назвав ситуацію на кордонах України "кризою".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, фото – REUTERS/DEG

Інші висловлювання Джонсона

Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон навів "похмурі" дані британської розвідки про плани Росії вторгнутися на територію України.

"Розвідка вказує на те, що на кордонах України перебувають 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може захопити Київ, це те, що можуть побачити всі", – сказав він.

Він зазначив, що Кремлю треба дати зрозуміти, що це буде для них катастрофічним кроком.

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Нагадаємо, у міністерстві закордонних справ Британії заявляли, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на тлі планів вторгнення до країни. Там також зазначили, що Росія має знизити ескалацію, покласти край своїм кампаніям агресії і дезінформації та піти шляхом дипломатії.

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