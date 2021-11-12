"Обезглавили и бьют дубинкой": будет ли Майдан в Москве

Путин сделал все, чтобы протестов в России не было / Коллаж "Сегодня"
В России был свой "Майдан". Однако он был сначала обезглавлен, а потом подавлен и продолжает подавляться до сих пор.
Об этом заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" российский политолог Валерий Соловей.
Бьют по любым головам
"Я бы сказал, что его (протест – Авт.) а) обезглавили, б) подавили. При чем подавили весьма эффективно. И при чем обратите внимание, бьют уже не по точкам, а буквально по площадям. Вот закон об иноагентах — это дубинка, позволяющая бить по любым головам, просто по любым. Неважно: вы в протесте, вне протеста, вы занимаете какую-то гражданскую позицию, вы просто лидер общественного мнения, блогер или журналист, может быть даже не очень известный, пожалуйста, по вам нанесут удар", – говорит Соловей.
По мнению политолога, в борьбе с инакомыслящими могут использовать даже противоэпидемиологические меры. "Президента России убедили, что нужно идти по этому пути. При вводе QR- кода будут контролироваться все передвижения, расходы и выезд за границу тоже. Прекрасная идея и он (Путин – Авт.) доволен ею тоже", – отметил Соловей.
Оппозиция в РФ
- Последние массовые протесты в России прошли 23 января, когда россияне вышли на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилету после лечения в Германии.
- Навальный отбывает срок в колонии общего режима ИК-2 в городе Покров (Владимирская область), откуда смог дать интервью американскому изданию The New York Times.
- Тюремные сроки получили и ближайшие соратники Навального. Например, Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря оппозиционера Киру Ярмыш к полутора годам ограничения свободы в рамках "санитарного дела". Обвинение настаивало, что она подстрекала участников акции протеста нарушить предписания по борьбе с коронавирусом.
- В июне Московский городской суд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального.