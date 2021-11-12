"Обезголовили і б'ють палицею": чи буде Майдан у Москві

Путін зробив усе, щоб протестів у Росії не було / Колаж "Сьогодні"

У Росії був свій Майдан. Однак він був спочатку обезголовлений, а потім пригнічений і продовжує пригнічуватися досі.

Про це заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" російський політолог Валерій Соловей.

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Б'ють по будь-яких головах

"Я б сказав, що його (протест – Авт.) а) обезголовили, б) придушили. До того ж придушили дуже ефективно. І до чого зверніть увагу, б'ють вже не по точках, а буквально по площах. Ось закон про іноагентів – це палиця, що дозволяє бити по будь-яких головах, просто по будь-яких. Неважливо: ви в протесті, поза протестом, ви займаєте якусь громадянську позицію, ви просто лідер громадської думки, блогер чи журналіст, може бути навіть не дуже відомий, будь ласка, по вам завдадуть удару", – каже Соловей.

На думку політолога, у боротьбі з інакодумцями можуть використовувати навіть протиепідеміологічні заходи. "Президента Росії переконали, що потрібно йти цим шляхом. При введенні QR-коду контролюватимуться всі пересування, витрати і виїзд за кордон теж. Прекрасна ідея і він задоволений нею теж", – зазначив Соловей.

Опозиція в РФ