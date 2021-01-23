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Протесты в поддержку Навального в России: все подробности

23 января, 10:47

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В акции берут участие несколько десятков городов, силовики задерживают протестующих

Сегодня, 23 января, в России проходят массовые акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который был арестован в аэропорту по прилету после лечения в Германии. После заключения Навального Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о "дворце Путина" под Геленджиком ценой в 100 миллиардов рублей.

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Команда оппозиционера анонсировала протесты "Свободу Навальному!" в 93 городах России. Людей призывали выходить в 14:00 по местному времени на главные площади своих городов. Первыми вышли Дальний Восток и Сибирь. Там же начались жесткие задержания протестующих – активнее всего силовики были во Владивостоке.

"Сегодня" ведет текстовый онлайн о митингах в поддержку Навального в России:

11:00 В Санкт-Петербурге власти также готовятся к митингам – в центр стянули силовиков, закрывают центральные станции метро

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В Новосибирске, по сообщениям, есть первый пострадавший в протестах. Силовики ударили парня дубинкой по голове, из-за чего тот потерял сознание.

По состоянию на 10 утра (по киевскому времени) медиа насчитали 15 тысяч протестующих в разных городах РФ и не менее 156 задержанных.

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На протест во Владивостоке вышел известный российский блогер Юрий Дудь.

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В Москве на месте анонсированного митинга – Пушкинской площади – установили заграждения и согнали автозаки. Также вывели коммунальщиков "перестилать плитку". Уже есть один задержанный, хотя официальная акция еще не началась. Выход из метро "Пушкинская" закрыли

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Первые задержания и протесты начались в Хабаровске, Владивостоке. В каждом городе на улицы вышли сотни людей.

Власти начали готовиться к митингам заблаговременно: начались аресты членов штабов Навального и активистов, официальные лица предупредили людей против выхода на улицы.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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