Протесты в Москве: полицейские массово задерживают сторонников Навального (фото)

В Москве во время массовых акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального Пушкинская площадь оказалась заполнена людьми, несколько человек были задержаны.
Как сообщает Forbes, по всей России число задержанных достигло несколько сотен.
По информации "Новой газеты", в московскую квартиру, где были журналисты, ворвались полицейские.
Как сообщили изданию, журналисты вели в квартире трансляцию. Полицейские ворвались в помещение и отключили электричество. У одного из корреспондентов отобрали паспорт, так как якобы нашли в нем изъян.
Сейчас его везут на удостоверение личности.
Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал граждан страны выходить на протесты против действующей власти.
Напомним, отправленный за решетку на 30 дней российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает слать месседжи властям и общаться со своими сторонниками на свободе. Он заявил, что не намерен покончить жизнь самоубийством в СИЗО и благодарит россиян за активные просмотры фильма о дворце президента РФ Владимира Путина.
Как сообщал сайт "Сегодня", Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.
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