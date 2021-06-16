Одна из стран ЕС объявила конец эпидемии коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в Словении продолжает снижаться – всего за сутки обнаружили лишь 112 новых заразившихся, это в полтора раза меньше, чем на прошлой неделе

Словения одной из первых в Европе объявила о победе над COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

В феврале в Словении отменили локдаун, а теперь эпидемия коронавируса считается завершившейся – с таким объявлением 16 июня выступили на пресс-конференции власти страны.

Об этом сообщает Novi List.

По словам госсекретаря Министерства здравоохранения Франка Виндишара, вторая волна, которая длилась почти восемь месяцев (ее объявили 18 октября), официально завершилась.

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В целом, за сутки в Словении обнаружили 112 случаев COVID-19 – это 4,8% позитивности, то есть в 1,5 раза меньше, чем неделей раньше. При этом двое пациентов скончались.

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На этом фоне Словения все еще не находится в безопасной "зеленой" зоне в соответствии с критериями Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC). Поэтому в стране продолжают действовать некоторые карантинные ограничения:

в помещениях и при больших скоплениях людей на открытом воздухе обязательно ношение масок;

в рестораны, культурные объекты, бассейны, ярмарки, казино, игровые салоны допускают только вакцинированных или тех, кто получил отрицательный ПЦР-тест или переболел коронавирусом.

За все время пандемии COVID-19 в Словении подтвердили более 250 тыс. случаев болезни, а свыше 4,7 тыс. человек скончались.

Напомним, что ранее в Словении приостановили вакцинацию жителей моложе 60 лет от COVID-19 препаратом от AstraZeneca.

О чем еще говорят в Украине и мире 16 июня, смотрите в видеосюжете: