Лиз Трасс будет баллотироваться на пост премьер-министра Британии

Лиз Трасс может стать новым премьером Великобритании/Фото: REUTERS/Peter Nicholls, REUTERS/John Sibley. Коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность премьер-министра страны.

Об этом сообщает Sky News.

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Это делает Лиз Трасс десятым официально заявленным кандидатом. Она заявила Daily Telegraph, что "начала бы снижать налоги с первого дня", если бы стала премьер-министром.

46-летнюю Трасс уже давно рекламируют как потенциальную преемницу Бориса Джонсона, и опросы показали, что она популярна среди членов Консервативной партии. Похоже, она закладывала основу для продвижения на высший пост посредством своих публикаций в социальных сетях.

Трасс — депутат британского парламента с 2010 года.

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Уход Джонсона

В четверг, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил о своей отставке с поста главы правительства и лидера Консервативной партии. Он оставил кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников. Подробнее о скандале, который стал поводом для отставки Джонсона, уже рассказывал сайт "Сегодня".

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства до тех пор, пока не будет избран новый премьер.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Джонсон обратился к Зеленскому после заявления об отставке. Также мы писали, что может изменить для Украины отставка Джонсона.