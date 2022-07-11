Ліз Трасс балотуватиметься на посаду прем'єр-міністра Британії

Ліз Трасс візьме може стати новим прем'єром Великої Британії/Фото: REUTERS/Peter Nicholls, REUTERS/John Sibley. Колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що висуває свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє Sky News.

Реклама

Деталі

Це робить Ліз Трасс десятим офіційно заявленим кандидатом. Вона заявила Daily Telegraph, що "почала б знижувати податки з першого дня", якби стала прем'єр-міністром.

46-річну Трасс вже давно рекламують як потенційну наступницю Бориса Джонсона, і опитування показали, що вона популярна серед членів Консервативної партії. Схоже, вона закладала основу для просування на вищу посаду за допомогою своїх публікацій в соціальних мережах.

Трасс є депутатом британського парламенту з 2010 року.

Реклама

Відставка Джонсона

У четвер, 7 липня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно оголосив про свою відставку з посади глави уряду та лідера Консервативної партії. Він залишив крісло через втрату довіри серед міністрів та чиновників. Докладніше про скандал, який став приводом для відставки Джонсона, вже розповідав сайт "Сьогодні".

У своєму зверненні він зазначив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду доти, доки не буде обрано нового прем'єра.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Джонсон звернувся до Зеленського після заяви про відставку. Також ми писали, що може змінити для України відставка Джонсона.