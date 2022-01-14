План обороны для Украины: взорвать железную дорогу и открыть огонь по грузовикам противника

Путина может подвести обеспечение / Коллаж "Сегодня"

Американские эксперты назвали одну из причин, почему армии России будет сложно вторгнуться в Украину и начать широкомасштабную войну. Эта причина – нехватка военных грузовиков, которые должны обеспечить российскую армию продовольствием, горючим и вооружением.

Такой вывод сделал военный эксперт журнала Forbes.

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Серьезная проблема

Американский эксперт напоминает, что российская армия традиционно слаба в логистике и снабжении. Россия в течение многих десятилетий избегала размещения крупных армейских формирований на большом расстоянии от границ, предпочитая наращивать танковые и авиационные соединения, а также подводный флот – готовясь к нападению на западных противников. Поэтому у нее развиты бригады "материально-технического обеспечения" по железной дороге, но недостаточно грузовиков, чтобы снабжать боеприпасами войско, отправившееся к соседям.

"Российская армия традиционно слаба, когда дело доходит до снабжения и ситуация могла усугубиться в результате необдуманных попыток реформы тылового обеспечения. А именно, Кремль передал коммерческой фирме большую часть заказов за поддержку фронтовых батальонов", – пишет Forbes.

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