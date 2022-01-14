План обороны для Украины: взорвать железную дорогу и открыть огонь по грузовикам противника

Путина может подвести обеспечение / Коллаж "Сегодня"
Американские эксперты назвали одну из причин, почему армии России будет сложно вторгнуться в Украину и начать широкомасштабную войну. Эта причина – нехватка военных грузовиков, которые должны обеспечить российскую армию продовольствием, горючим и вооружением.
Такой вывод сделал военный эксперт журнала Forbes.
Серьезная проблема
Американский эксперт напоминает, что российская армия традиционно слаба в логистике и снабжении. Россия в течение многих десятилетий избегала размещения крупных армейских формирований на большом расстоянии от границ, предпочитая наращивать танковые и авиационные соединения, а также подводный флот – готовясь к нападению на западных противников. Поэтому у нее развиты бригады "материально-технического обеспечения" по железной дороге, но недостаточно грузовиков, чтобы снабжать боеприпасами войско, отправившееся к соседям.
"Российская армия традиционно слаба, когда дело доходит до снабжения и ситуация могла усугубиться в результате необдуманных попыток реформы тылового обеспечения. А именно, Кремль передал коммерческой фирме большую часть заказов за поддержку фронтовых батальонов", – пишет Forbes.
Обстановка
- Как известно, вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Американский телеканал CNN сообщил, что Россия готовит спецоперацию на Донбассе под чужим флагом, чтобы оправдать свое вторжение в Украину.
- 14 января Россия попыталась обрушить сети украинских органов власти, организовав кибератаку на их сайты. В этом не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
- Ранее сообщалось, что наиболее вероятный период для вторжения в Украину – вторая половина января. Якобы к этому моменту закончится переброска войск плюс пройдут переговоры РФ с США, НАТО и ОБСЕ. Но, как стало известно The New York Times, возможное нападение переносится из-за… погоды.