План оборони для України: підірвати залізницю та відкрити вогонь по вантажівках супротивника

Путіна може підвести забезпечення / Колаж "Сьогодні"

Американські експерти назвали одну з причин, чому армії Росії буде складно вторгнутися в Україну та розпочати широкомасштабну війну. Ця причина – брак військових вантажівок, які мають забезпечити російську армію продовольством, пальним та озброєнням.

Такий висновок зробив військовий експерт журналу Forbes.

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Серйозна проблема

Американський експерт нагадує, що російська армія традиційно слабка у логістиці та постачанні. Росія протягом багатьох десятиліть уникала розміщення великих армійських формувань на великій відстані від кордонів, воліючи нарощувати танкові та авіаційні з'єднання, а також підводний флот – готуючись до нападу на західних супротивників. Тому в неї розвинені бригади "матеріально-технічного забезпечення" залізницею, але недостатньо вантажівок, щоб постачати боєприпаси військо, що вирушило до сусідів.

"Російська армія традиційно слабка, коли справа доходить до постачання і ситуація могла погіршитися внаслідок необдуманих спроб реформи тилового забезпечення. Зокрема, Кремль передав комерційній фірмі більшу частину замовлень за підтримку фронтових батальйонів", – пише Forbes.

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