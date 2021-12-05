Опасные маневры и пьяный экипаж. В Польше задержали российское судно

Российский сухогруз "Руслана". Фото: коллаж "Сегодня"

В водах Балтийского моря Пограничная служба Польши задержала российское судно "Руслана". Сухогруз совершал опасные маневры, а экипаж, состоящий из граждан РФ, был пьян.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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"В настоящее время судно стоит на якорной стоянке. Инспектор Государственной портовой инспекции Морского управления Гдыни при содействии офицеров Пограничной службы проинспектировал судно. На этом основании составлена нота о задержании судна. О случившемся уведомили полицию", – говорится в сообщении пограничников.

Что известно?

В ночь с 3 на 4 декабря судно под российским флагом, следовавшее из Клайпеды в Северный порт Гданьска, покинуло обозначенный фарватер и не отвечало на вызовы. По информации управления, сухогруз также не ответил на звонки капитана порта.

"Наши службы уведомили Морской департамент пограничной охраны, к которому обратились с просьбой о срочном вмешательстве из-за высокой вероятности создания угрозы для морского судоходства и риска посадки на мель в районе Собешевского острова", – говорится в сообщении.

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Кроме того, к месту происшествия было отправлено подразделение Морской поисково-спасательной службы. Через некоторое время был установлен контакт с судном, которое было направлено на якорную стоянку Северного порта.

Отмечается, что офицеры Кашубской пограничной дивизии "поднялись на борт и проверили трезвость экипажа". Трое членов экипажа, включая капитана, находились в состоянии алкогольного опьянения.

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