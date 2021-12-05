Небезпечні маневри та п'яний екіпаж. У Польщі затримали російське судно

Російський суховантаж "Руслана". Фото: колаж "Сьогодні"

У водах Балтійського моря Прикордонна служба Польщі затримала російське судно "Руслана". Суховантаж робив небезпечні маневри, а екіпаж, що складається з громадян РФ, був п'яний.

Про це йдеться на сайті відомства.

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"Нині судно стоїть на якірній стоянці. Інспектор Державної портової інспекції Морського управління Гдині за сприяння офіцерів Прикордонної служби проінспектував судно. На цій підставі складено ноту про затримання судна. Про те, що сталося, повідомили поліцію", – йдеться у повідомленні прикордонників.

Що відомо?

Вночі проти 4 грудня судно під російським прапором, що прямувало з Клайпеди до Північного порту Гданська, залишило зазначений фарватер і не відповідало на виклики. За інформацією управління, суховантажне судно також не відповіло на дзвінки капітана порту.

"Наші служби повідомили Морський департамент прикордонної охорони, до якого звернулися з проханням про термінове втручання через високу ймовірність створення загрози для морського судноплавства та ризику посадки на мілину в районі Собешівського острова", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, до місця події було відправлено підрозділ Морської пошуково-рятувальної служби. Через деякий час було встановлено контакт із судном, яке було спрямоване на якірну стоянку Північного порту.

Зазначається, що офіцери Кашубської прикордонної дивізії "піднялися на борт та перевірили тверезість екіпажу". Троє членів екіпажу, включно з капітаном, перебували у стані алкогольного сп'яніння.

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