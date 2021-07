Не минуло й півроку. Судно Ever Given нарешті покинуло Суецький канал

Ever Given продолжил путь / Фото: Suez Canal Authority/Handout via REUTERS

Контейнеровоз Ever Given, який на шість днів заблокував судноплавство через Суецький канал, вийшов з нього в Середземне море в районі єгипетського міста Порт-Саїд. Судно продовжує шлях у Роттердам, який довелося перервати ще в березні через інцидент в Суецькому каналі.

Останні три місяці Ever Given провів під арештом і стояв в районі Великого і Малого Горьких озер між двома відрізками Суецького каналу. Тепер суд з економічних і господарських питань офіційно зняв арешт з контейнеровоза.

Про це свідчать дані системи позиціонування суден Marinetraffic.

Ever Given вже в Середземному морі

Адміністрація каналу вимагала 916 млн доларів компенсації, але страховик компанії Shoei Kisen (власник Ever Given), відхилив цю вимогу. В результаті управління Суецького каналу і власник контейнеровоза Ever Given домовилися про компенсацію в розмірі 540 млн доларів.

Нагадаємо, інцидент стався 23 березня. У південній частині Суецького каналу сів на мілину контейнеровоз MV Ever Given. Рятувальна операція тривала майже тиждень. Вранці 29 березня судно вдалося зняти з мілини. Контейнеровоз йшов з Китаю в Роттердам. Він заблокував рух через канал в обидві сторони, утворився затор більш ніж з 230 судів.

