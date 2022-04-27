"От России осталось пустое место": Гончаренко показал видео из Совета Европы

Во французском Страсбурге перед зданием Совета Европы убрали флагшток с флагом России.

Соответствующее видео обнародовал в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Друзья, всем привет из Страсбурга, из Совета Европы. Вот наш украинский флаг... Видели эту пустую дыру? Это место флага – вы догадались какой страны. Я думаю, скоро ее вообще не будет. От нее пока что осталось пустое место. Российская Федерация – это пустое место", – сказал Гончаренко.