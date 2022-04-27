"Від Росії залишилось порожнє місце": Гончаренко показав відео з Ради Європи

Гончаренко розповів, що з Ради Європи прибрали прапор Росії / Фото: Колаж: Сьогодні
У французькому Страсбурзі перед будівлею Ради Європи прибрали флагшток з прапором Росії.
Відповідне відео оприлюднив у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Друзі, всім привіт зі Страсбурга, з Ради Європи. Ось наш український прапор... Бачили цю порожню дірку? Це місце прапора – ви здогадалися якої країни. Я думаю, скоро її взагалі не буде. Від неї поки що залишилось порожнє місце. Російська Федерація – це порожнє місце", – сказав Гончаренко.
Вигнання Росії з Ради Європи
- Ще 25 лютого комітет міністрів Ради Європи призупинив право Російської Федерації бути представленою у двох органах – Комітеті міністрів та в ПАРЄ – через агресію РФ проти України.
- Не чекаючи ганебного вигнання з шановної організації, Москва вирішила сама демонстративно грюкнути дверима. За кілька годин до голосування в ПАРЄ на офіційному сайті МЗС РФ з'явилося повідомлення, що це Росія за своїм бажанням йде з Ради Європи.
- Водночас у Москві повідомили, що тепер вони денонсують Європейську конвенцію з прав людини. Це зокрема означає те, що в Росії можуть повернутися до практики смертної кари. А тортури у правоохоронній системі там вже давно практикуються.